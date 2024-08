O fogo voltou ontem a assustar na Lombada da Ponta do Sol, mas Albuquerque considera já estar “dominado”.

Município continua em festa apesar de o Governo ter decretado situação de calamidade.

Célia Pessegueiro lamenta não ter sido informada, mas explica que o socorro não fica condicionado.

Autarcas pedem alterações no combate aos incêndios. Em Santana, Dinarte Fernandes critica “bairristas” que não exploram outras soluções. Na Ribeira Brava, Ricardo Nascimento reclama reforço de meios. Os incêndios voltam a fazer manchete na edição deste domingo do seu Jornal. No dia do concelho de São Vicente, trazemos-lhe também a informação sobre o nervosismo que vivem os 1.404 madeirenses que concorreram ao Ensino Superior. Numa edição com um suplemento sobre vinhos, apontamos as festas que, um pouco por toda a Região, vão acontecendo e damos particular atenção a Machico, onde os Fachos da polémica iluminaram a noite.

Já em São Vicente, Carolina de Deus e Márcio Amaro empolgaram milhares.

Mas não só de festa têm sido estes dias de agosto. Além dos incêndios, algumas tragédias mancham a época de verão. No Porto Santo, um elemento da Marinha morreu depois de dois dias em coma, na sequência de uma queda.