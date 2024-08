Num balanço ao incêndio que teve início no passado dia 14 de agosto e que ainda deflagra na ilha, o Serviço Regional de Proteção Civil refere que as chamas continuam ativas na cordilheira central (Pico Ruivo e Pico do Gato) e na Ponta do Sol (Lombada).

No terreno, para fazer face ao fogo, estão mobilizados mais de 120 operacionais e mais de uma dezena de meios, de todos os corpos de bombeiros da RAM, Bombeiros dos Açores e Força Especial de Proteção Civil.

Só durante o dia hoje, o helicóptero realizou 35 descargas, focando-se principalmente nas áreas de mais difícil acesso e de maior risco de propagação, nos dois teatros de operações.

Na Ponta do Sol, o incêndio mantém-se confinado às zonas altas, longe de áreas habitacionais, e os operacionais no terreno continuam com o objetivo de conter a propagação do fogo e defender as habitações.

Refira-se que este combate aos incêndios foi complementado hoje, 22 de agosto, com atuação, pela primeira vez, dos aviões Canadair. Os dois Canadair concentraram a sua atuação no combate ao incendio existente na cordilheira central e efetuaram oito descargas com impacto positivo na redução da intensidade do fogo.

Relembre-se que o envio dos meios aéreos para a Madeira foi efetuado ao abrigo da ativação do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

O SRPC, IP-RAM acrescenta ainda que continua a monitorizar a situação e coordena os esforços para maximizar a eficácia do combate, garantindo a segurança das populações e das equipas no terreno.