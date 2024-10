Os preços da habitação na Região fazem a manchete do JM deste domingo. Saiba que é nos concelhos da Calheta, Câmara de Lobos e Ponta do Sol que os preços têm registado maiores aumentos. Alguns estão a ser procurados para moradias de luxo com piscina, outros para habitação. O Funchal continua a ser o município mais caro. Sobre este tema, o JM ouviu dois consultores imobiliários.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, o Jornal lembra o cemitério judaico, encerrado há décadas e sem novas sepulturas desde 1976. Fica no Lazareto, no Funchal.

JM esteve em Huelva onde acompanhou o congresso da APAVT e dá-lhe nota do destaque que a Região mereceu nesta importante reunião de agentes e de turismo.

Também em Economia, destaque para a nova loja Opticenter, do Grupo Alberto Oculista, inaugurada em São Martinho, com a presença do embaixador da marca, o conhecido apresentador e ator João Baião.

Nesta edição, fique a par de um novo evento, promovido pela autarquia de São Vicente, com parceria do JM. Turismo, natureza e desporto são os temas em foco no fórum agora anunciado.

Em Cultura, conheça mais um dos protagonistas da próxima edição do festival ‘Artes de Rua’. Chama-se PayasoLoco e promete muitas gargalhadas.

A queda de uma placa de aluminío, de um prédio na Rua Fernão de Ornelas, causou um momento de suspense. Por pouco, uma criança não foi apanhada pelo objeto. Para ler em Ocorrências.