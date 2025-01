A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove, na noite do próximo sábado, uma iniciativa que visa preservar a tradição do ‘varrer os armários’, celebrada em honra de Santo Amaro.

A celebração, que se repete pelo terceiro ano consecutivo, é aberta a toda a comunidade, que é convidada a participar munida de vassouras, aventais ou instrumentos tradicionais, unindo-se ao percurso por vários estabelecimentos comerciais da freguesia.

O evento, que terá início às 18 horas no Jardim de Santa Luzia, promete uma noite repleta de animação, através dos cânticos tradicionais que serão entoados, recriando uma das práticas mais emblemáticas desta celebração ancestral.

A iniciativa conta com a participação confirmada do Grupo de Folclore MonteVerde, de formandos da Universidade Sénior e de elementos da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, que se juntam para enriquecer o evento.

Os estabelecimentos a visitar incluem o Snack Bar Jardim de Santa Luzia, Supermercado Regional, Grão de Farinha, Papa Bem, Café Clube Dom João, Snack Bar A Pedra, Café do Imaculado, Snack Bar Vitória, Habitur Snack Bar e Bar Os Amigos.

“Combinando cultura e entretenimento, esta festividade é mais um exemplo do empenho da Junta em dinamizar a vida sociocultural da freguesia, para além de promover o espírito de união entre os moradores e dinamizar o comércio local”, realça a Junta.