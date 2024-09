A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promoveu, esta quinta-feira, mais um passeio cultural no âmbito do ciclo “Madeira Maravilhosa”, envolvendo um total de 150 participantes, distribuídos por três autocarros.

Com partida do Jardim de Santa Luzia, o programa do passeio começou com um lanche na encantadora vila da Ponta do Sol, seguido de uma visita enriquecedora à Quinta Pedagógica dos Prazeres.

Os participantes também exploraram o Museu MUDAS, um dos principais centros de arte contemporânea da Região, antes de se dirigirem à Madalena do Mar, onde foi servido um agradável almoço num restaurante local.