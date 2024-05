Imaculado promove programa social PROAGES através da ASA

O Espaço Geração Imaculado, antiga sede da Junta, gerido e dinamizado pelo executivo da freguesia, vai acolher candidaturas para o PROAGES - Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social.

O PROAGES é uma iniciativa desenvolvida pelo Governo Regional através da Secretaria Regional com a tutela da Inclusão, que consiste num apoio mensal destinado a comparticipar as despesas fixas de famílias que apresentem rendimentos de trabalho.A instrução das candidaturas será efetuada pela ASA - Associação de Desenvolvimento de Santo António, uma das entidades habilitadas a executar o programa, com quem a Junta estabeleceu um protocolo na manhã desta quarta-feira.

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria fez-se representar nesta cerimónia pelo presidente Pedro Araújo, enquanto a ASA esteve representada pelo seu presidente, Marcelo Gouveia, e pelo tesoureiro, João Manuel Machado.

Conforme estabelecido no protocolo, a ASA estará no Espaço Geração Imaculado com uma equipa de três elementos durante todos os dias da semana, excepto feriados, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.De referir que, a partir desta sexta-feira, já é possível submeter candidaturas ao PROAGES, as quais podem ser instruídas presencialmente no Espaço Geração Imaculado até ao dia 31 de outubro do corrente ano.

Uma vez que o programa é de âmbito regional, o mesmo está aberto a famílias de qualquer freguesia, desde que cumpram os requisitos previstos no regulamento, mormente no que respeita ao rendimento per capita do agregado familiar. Na ocasião, o presidente da Junta, Pedro Araújo, destacou “a importância deste programa, que constitui uma preciosa ajuda para as famílias madeirenses, num contexto económico desafiante, complementando os seus rendimentos e estabilizando as suas economias”.

Já o presidente da ASA, Marcelo Gouveia, agradeceu “a disponibilidade da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria”, elogiando ainda “as excelentes condições do Espaço Geração Imaculado”.Recorde-se que o Espaço Geração Imaculado é uma infraestrutura de apoio à dinâmica cultural e comunitária da Junta do Imaculado Coração de Maria, onde funciona também o curso EFA e outros projetos da freguesia.