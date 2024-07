A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a Associação Casa do Voluntário celebraram, na tarde desta segunda-feira, na sede da Junta, um protocolo de cooperação institucional.

O acordo foi formalizado pelos presidentes das duas entidades, Pedro Araújo e Helena Correia, tendo contado com a presença dos membros do executivo da Junta, Emanuel Vieira e Elena Freitas.

O protocolo está enquadrado no Regulamento da Bolsa de Voluntariado da freguesia, criado com o propósito de promover ações e projetos que dinamizem o voluntariado, envolvendo e favorecendo a comunidade local.No âmbito deste protocolo, a Associação Casa do Voluntário compromete-se a apoiar no recrutamento, seleção, formação e encaminhamento dos voluntários, reforçando assim a promoção do voluntariado na Região.

Prevê a utilização das instalações da sede da Junta, ou outras indicadas por esta, para ações de formação, cabendo também à freguesia garantir os meios logísticos necessários para o efeito.

Esta parceria é mais um passo importante para fomentar o espírito de solidariedade e cooperação na freguesia, garantindo que os projetos sociais e de voluntariado sejam realizados com sucesso, através do apoio contínuo e estruturado aos voluntários.