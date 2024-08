O Festival Internacional de Folclore “Funchal Folk - Arraial do Mundo” está a decorrer, desde ontem, após a cerimónia de abertura, que decorreu na Praça do Município, contando com a presença de várias entidades oficiais.

Na noite do dia de abertura, o Festival seguiu justamente para a freguesia do Imaculado Coração de Maria, freguesia “mãe” do evento, onde cada grupo participante realizou uma apresentação instrumental, terminando com uma atuação de um grupo de Guimarães.

Na ocasião, Pedro Araújo expressou “o seu profundo agradecimento a todos os que contribuem para a realização do Funchal Folk”, enfatizando “o papel do festival como uma oportunidade única de celebrar a cultura tradicional de várias nações”.

O evento regressa ao adro da Igreja do Imaculado Coração de Maria na quarta e quinta-feira, às 21 horas, onde o espaço, decorado a preceito para a ocasião, acolherá novamente os grupos folclóricos para mais duas noites de celebração cultural e partilha de tradições.

O festival, que vai também animar as ruas do centro da cidade com apresentações itinerantes, agendadas para esta terça-feira (hoje), termina na sexta-feira, com uma grande Gala no Cais 8, encerrando uma semana que se perspetiva repleta de manifestações culturais e folclóricas.

Enriquecido pela presença de grupos internacionais, que trazem ao Funchal o melhor do seu folclore, o Funchal Folk destaca-se como uma celebração inédita no Imaculado Coração de Maria, promovendo o encontro de culturas e o fortalecimento de laços entre os povos.