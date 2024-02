No âmbito da criação do Pacote de Medidas de Combate à Corrupção da Iniciativa Liberal, o partido recordou, em comunicado, que a primeira medida consiste na criação de um sistema de ‘vetting’ na nomeação de diretores regionais no Governo Regional da Madeira.

“Todos sabemos que os nomeados para estes cargos, não o são por competência ou mérito, mas sim pela cor do cartão partidário”, lamenta a IL, que entende que “o processo de vetting, também conhecido como verificação de antecedentes ou triagem, é um procedimento crucial na nomeação de titulares de órgãos públicos”.

O objetivo principal desta medida é “assegurar que os indivíduos selecionados para estes cargos sejam os apropriados e qualificados para as responsabilidades que irão assumir”, através de um processo que envolve a “avaliação minuciosa do histórico profissional, académico, criminal, financeiro”, entre outros.

“Permite assegurar a integridade, a competência, a lealdade e a responsabilidade dos indivíduos escolhidos, contribuindo assim para o bom funcionamento das instituições públicas e para a manutenção da confiança da sociedade no governo”, justifica ainda a IL sobre o projeto que representa “mais um passo rumo à transparência”.