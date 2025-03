A Iniciativa Liberal Madeira reuniu-se com a Secção Regional da Ordem dos Arquitetos no Funchal para discutir soluções para a crise habitacional na Região. O candidato Gonçalo Maia Camelo criticou a falta de soluções do Governo Regional e propôs medidas como a criação de áreas de expansão urbana e revisão dos Planos Diretores Municipais (PDM).

Defendeu também o uso de imóveis públicos subutilizados por cooperativas de habitação a custos controlados.

“Existem muitos imóveis públicos que podem e devem ser utilizados para oferecer uma solução habitacional acessível aos madeirenses”, afirmou.

Gonçalo Camelo apontou a resistência dos Municípios e a dificuldade de implementação do “Simplex urbanístico” como obstáculos, destacando a necessidade de modernizar o processo urbanístico, harmonizar regras e implementar uma plataforma única de licenciamento para agilizar e licenciar.