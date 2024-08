A Iniciativa Liberal Madeira manifestou, em comunicado, a sua “total solidariedade” com as populações afetadas pelos incêndios em curso na Região, bem como com todos os operacionais que os combatem, num quadro de “elevada dificuldade.”

“As conclusões sobre as opções estratégicas tomadas, nomeadamente a recusa do apoio oferecido pelo Governo da República, e sobre a eficácia da liderança à distância dos trabalhos de combate às chamas, deverão ser analisadas e discutidas após a extinção dos incêndios em curso, o que desejamos que aconteça o mais rapidamente possível”, refere a nota da IL Madeira

Até lá, a Coordenação Regional do partido diz que “não contribuirá, através de posições oportunistas, para retirar o foco do essencial”: “evitar uma tragédia humana e ambiental, com a utilização de todos os meios que possam e devam ser utilizados para o efeito.”