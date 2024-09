Dia 21 de setembro é apresentado, no Centro Cívico do Curral das Freiras, pelas 17 horas, o II Festival de Curtas das Casas do Povo.

Esta iniciativa resulta da parceria entre a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente e da Associação Cultural 4Litro.

“A segunda edição deste festival conta com a participação das Casas do Povo de Santo António da Serra, Santana, Ponta do Sol e, claro, do Curral das Freiras. Este é um evento que visa promover a cultura e o talento local e esperamos contar com a presença de todos para celebrar a sétima arte”, informa nota à redação.