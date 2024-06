Iglésias diz que propostas do Chega sobre a linha aérea inter-ilhas e a ligação ‘ferry’ ao Continente são absurdas

Miguel Iglésias, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, classificou, hoje, de “absurdas” as propostas do Chega que visavam, respetivamente, o lançamento de um novo concurso público para a ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo e que o Governo da República lançasse o concurso público internacional para o restabelecimento da linha ‘ferry’ entre a Madeira e o Continente.

No que concerne à linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo, o parlamentar socialista em São Bento considera inacreditável que o deputado do Chega desconheça que já está a decorrer um procedimento concursal, que ainda não teve desfecho porque um dos concorrentes contestou judicialmente a decisão do júri. “É um procedimento que, juridicamente, ainda está a decorrer e aquilo que o Chega se lembra de fazer é uma proposta de recomendação para se lançar um novo concurso sem o atual estar concluído”, declara o deputado socialista, fazendo notar que isto não faz qualquer sentido e denota uma “incompetência” do deputado do Chega, razão pela qual o Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República votou contra o diploma.

Já no que se refere à ligação ‘ferry’ entre a Região e o Continente, Miguel Iglésias salienta que o projeto do Chega não tem qualquer sentido, uma vez que o Grupo Parlamentar do PS-Madeira já deu entrada desta proposta na Assembleia Legislativa Regional e o próximo Governo Regional, seja ele qual for, terá de lançar o concurso público. “O Chega tem a brilhante ideia de colocar a mesma proposta na Assembleia da República, para que seja o Governo da República, na melhor das hipóteses, a ir falar com o Governo Regional para lançar o concurso. Isso é absolutamente absurdo, não tem sentido nenhum e, como é evidente, o PS só poderia votar contra”, justifica Miguel Iglésias.