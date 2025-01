Todos os percursos pedestres classificados da Região Autónoma da Madeira estarão encerrados esta segunda-feira, devido aos alertas meteorológicos emitidos.

De acordo com comunicado do Instituto da Floresta e Conservação da Natureza (IFCN) “enquanto se mantiverem os alertas, os percursos pedestres classificados manter-se-ão encerrados, por questões de segurança”.

“Aconselha-se todos a seguirem as diretrizes emitidas pelas autoridades de Proteção Civil e a não terem comportamentos de risco”, adverte o IFCN.

A costa sul e as zonas montanhosas da ilha da Madeira estão esta segunda-feira sob aviso laranja para precipitação, entre as 6h00 e as 18h00.