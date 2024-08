“O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) congratula-se com o reconhecimento da Ordem dos Farmacêuticos, no âmbito da campanha de comunicação ‘Comparticipação de Medicamentos – Literacia em Saúde e Sustentabilidade do SRS’.

Isso mesmo dá conta o IASAÚDE numa nota enviada à redação, onde dá conta que “na missiva enviada pela Ordem dos Farmacêuticos, o bastonário, Hélder Mota Filipe, refere que estas ações de sensibilização, realizadas junto dos utentes, abordam de “forma eficaz questões cruciais, como a prevenção da automedicação, a acumulação desnecessária e o desperdício de medicamentos”, três questões que a Ordem considera “essenciais para a promoção da saúde pública e para o bem-estar da comunidade”.

Assim, acrescenta o IASAÚDE, “neste contexto, a Ordem manifestou interesse e disponibilidade em colaborar com o IASAÚDE, IP-RAM em “futuras iniciativas que possam contribuir para a otimização do uso do medicamento e para a promoção da saúde dos cidadãos”.

Recorde-se que, no âmbito da campanha, foram realizadas ações de sensibilização em todos os concelhos da Região, com o objetivo de promover o uso responsável e consciente da medicação junto dos utentes.