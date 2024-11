Horácio Bento acolhe seminário da Associação Nacional de Professores

A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção da Madeira em parceria com a Câmara Municipal do Funchal vai promover no próximo dia 7 de dezembro a I Edição do Seminário Funchal Educação com o tema “A Escola que temos Vs A Escola que queremos” no auditório da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Esta primeira edição do Seminário de Educação, com o tema “A Escola que temos Vs A Escola que queremos”, vai reunir educadores, professores, gestores e especialistas da área educacional para refletir sobre os desafios enfrentados pela escola e as possíveis soluções para a construção de um ensino mais justo, inclusivo e inovador.

O seminário vai ter a participação de mais de 200 educadores e professores inscritos que no decorrer do evento vão ter a oportunidade de participar em palestras e mesas-redondas, que proporcionaram um amplo espaço para discussão sobre as principais questões que envolvem o cenário educacional atual.

O presidente da ANP Madeira, professor Luis Alves, refere que ao longo dos anos a “Associação Nacional de Professores (ANP) tem sido impulsionadora da discussão em torno da educação Regional e nacional e conscientes de que ninguém faz e fará pelos docentes aquilo que só eles, individualmente e coletivamente, podem e devem fazer por si, considera que a missão dos educadores e professores e os resultados do seu trabalho adquirem hoje em dia um caráter de alto valor estratégico para a sociedade e para a própria pessoa, pelo que a aprendizagem de técnicas de desenvolvimento pessoal por parte do educador e professor é essencial para promover o sucesso da escola”.