No encerramento das celebrações nacionais do Dia Mundial da Arquitetura a Ordem dos Arquitetos tem como tradição outorgar o Estatuto de Membro Honorário a pessoas singulares ou coletivas em razão de importantes contribuições no âmbito dos objetivos estatutários da OA, pelo reconhecimento de uma atividade pessoal ou coletiva direta ou indiretamente ligada à arquitetura, capaz de demonstrar claramente a complexidade e complementaridade da atividade do arquiteto.

O Conselho Diretivo Regional da Madeira propôs ao Conselho Diretivo Nacional, homenagear a Título Póstumo, o arquiteto Edmundo Tavares.

A cerimónia decorreu no dia 30 de outubro, às 18H, no Auditório Nuno Teotónio Pereira, na sede nacional da OA, em Lisboa. Os Familiares do homenageado estiveram presentes e as insígnias foram recebidas pelo filho, homônimo Edmundo Tavares e do sobrinho neto António Barroso Cruz das mãos do presidente do Conselho Diretivo Nacional, Avelino Oliveira. A presidente da Secção Regional, Susana Gouveia Neves, apresentou a obra de Edmundo Tavares no Funchal caracterizada pela diversidade de estilos que definiu a sua geração, onde a flexibilidade de linguagem arquitetónica esteve sempre presente, deixando no Funchal uma obra de relevada importância que se destaca pela introdução da modernidade arquitetónica portuguesa na especificidade da cultura das ilhas do arquipélago da Madeira. Poucos arquitetos na Região deixaram uma obra desta envergadura, icónica até aos dias de hoje, com espaços e edifícios vividos ainda na sua plena utilização entre os quais destacou o Mercado Municipal dos Lavradores, o Liceu Jaime Moniz e o Banco de Portugal.

