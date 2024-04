Bom dia!

- Às 10h00, na Escola Secundária Francisco Franco, realiza-se uma sessão informativa alusiva ao ‘Summer Medical School: Lifestyle’.

- A Comissão de Moradores do Garachico apresenta, às 10h00, um documento sobre os problemas do saneamento básico, junto às instalações/sede da ARM- Águas Resíduos da Madeira, na Rua dos Ferreiros no Funchal.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, às 10h00, em audiência, o comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro.

- Arranca às 10h45 o périplo do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, às pequenas empresas, apoiadas pelo Instituto de Emprego da Madeira, através dos seus programas CRIEE e PEED.

- Pelas 11h15, no Palácio de São Lourenço, o representante da República para a Região, Ireneu Barreto, recebe, em audiência, o embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro.

- Às 14h30, no Colégio dos Jesuítas, a tertúlia com o título ‘Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica’, promovida pelo núcleo da Madeira da EAPN Portugal – rede Europeia Anti-Pobreza.

- O embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, apresenta cumprimentos, às 15h00, ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

- Pelas 16h00, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o SESARAM recebe as placas a atestar a renovação da certificação de 10 das suas unidades de Gestão Clínica.

- O Festival de Música ‘Calheta Soundsgood’ é apresentado às 18h00, no Maktub, Paul do Mar.

- No dia em que se assinala o 106.º Aniversário da Batalha de La Lys, o Museu Militar da Madeira abre as suas portas de forma gratuita a todos os que queiram visitar o museu e a exposição que assinala esta data, no Palácio de São Lourenço.