Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 37.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ordem de trabalhos constam 16 pontos para apreciação e votação, sendo o primeiro ponto a proposta de atualização do MEDIARAM - Programa Regional de Apoios à Comunicação Social privada.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana vai começar às 10h00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Realiza-se pelas 11h50, no Regimento de Guarnição n.º 3, a cerimónia de tomada de posse do comandante do RG3, coronel de Infantaria Musa Gonçalves Paulino. A cerimónia será presidida pelo representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e conta com a presença do comandante das Forças Terrestres, tenente-general Rui Ferreira. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença no evento.

* A UMa, através do Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais, em parceria com a Associação de Futebol da Madeira e a Ordem dos Advogados – Conselho Regional da Madeira, organiza o Seminário ‘Direito e Gestão do Desporto: Direito do Desporto em Portugal - um olhar jurídico e ético sobre a função de árbitro de futebol’, no auditório do Hotel Monumental Four Views. A abertura do seminário está prevista para as 14h30.

* Pelas 17h00, o representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos, o recém-empossado comandante do RG3, tenente-coronel Musa Paulino.

* O Centro de Química da Madeira estará de portas abertas entre hoje e amanhã para mais uma edição de ‘A Química é Divertida’. Esta iniciativa, organizada em conjunto pelo Departamento de Química e o CQM, tem como objetivo promover a cultura científica nas áreas da química e da bioquímica e, em particular, fomentar o interesse dos jovens pelo seu estudo.

* No salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira realiza-se, às 21h00, o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.