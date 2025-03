Bom dia!

- Às 16h00, no Quartel Bombeiros Voluntários de Camara de Lobos, realiza-se a cerimónia de entrega de uma carrinha de nove lugares à Associação Solidária e de Intervenção Comunitária do Garachico. Este evento conta com a presença do Presidente do Governo Regional.

- O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, acolhe, às 17h30, a sessão de tomada de posse dos órgãos sociais da COOHAFAL, CRL para o quadriénio 2025/2029.

- O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, vai presidir à Missa de Quarta-feira de Cinzas, às 17h30, na Igreja da Sé, com a imposição das cinzas.

- Em Câmara de Lobos, a Procissão das Cinzas que parte do Convento de São Bernardino está agendada para as 18h30, seguida da Missa das Cinzas na igreja de Santa Cecília às 19h30. De referir que para as 17h00, no Convento da Ordem Franciscana haverá a Adoração ao Santíssimo Sacramento e a concentração das nove imagens que participam no cortejo processional.