Bom dia!

- Pelas 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, ocorre a reunião da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político.

- O presidente do Governo Regional visita, às 10h30, a empresa Siltos Funchal – Material de Soldadura, Gases e Componentes Mecânicos.

- Às 11h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, realiza-se a apresentação da edição do Festival Fado do Funchal-2025.

- A sessão comemorativa do Dia da Freguesia de Santa Cruz está agendada para as 17h00, no salão paroquial daquela freguesia.

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 17h30, a divulgação da Maratona do Funchal.

- Na Sé do Funchal, às 17h30, a celebração eucarística de Nossa Senhora do Ar, padroeira da Força Aérea.

- Acontece às 18h00, na Biblioteca Municipal do Funchal, a sessão dedicada ao romance ‘O Pio do Mocho’, de António Assunção.

- A cerimónia de posse da Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) realiza-se às 18h00, no Hotel Barceló Funchal.

- A Orquestra de Bandolins da Madeira apresenta-se, às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, para um concerto sob a direção do maestro André Martins.