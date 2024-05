O ‘Hanseatic Nature’ chegou, esta madrugada, ao Funchal para uma escala de 17 horas, onde vai realizar 170 desembarques e 172 embarques de passageiros.

O navio, proveniente de Vila do Porto, ilha de Santa Maria, nos Açores, traz a bordo 170 passageiros e 166 tripulantes. Tem partida prevista para as 22 horas, com destino a Vila do Porto.

Construído como um navio de Classe Polar 6, o ‘Hanseatic Nature’ está vocacionado para a realização de cruzeiros de expedição em zonas remotas como o Ártico e a Antártida, mas também para destinos mais tropicais, como a Amazónia ou as ilhas do Atlântico.

Nos últimos 11 dias, após um ‘turnaround’ no Funchal realizado no dia 2 de maio, com 164 desembarques e 170 embarques, o navio visitou as ilhas Desertas, proporcionando visitas a terra a grupos de passageiros e tripulantes. Depois seguiu para o Porto Santo, onde pernoitou, antes de rumar para o arquipélago dos Açores, num périplo pelas ilhas de São Miguel, Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Santa Maria.

Esta segunda-feira, após os embarques e desembarques e abastecimento, o navio retomou viagem rumo aos Açores, onde vai visitar cada uma das nove ilhas. Começa em Santa Maria, seguindo-se São Miguel, São Jorge, Corvo, Flores, Pico, Faial, Graciosa e Terceira. Daqui parte para o porto de Leixões, para se reposicionar para uma temporada no mar do Norte, na zona com cruzeiros pela Islândia e Gronelândia.

O ‘Hanseatic Nature’ estreou-se na Madeira em outubro de 2019. Foi o primeiro dos três navios da Hapag-Lloyd Cruises a visitar o Porto do Funchal. A companhia especializada em cruzeiros de aventura, conta ainda na frota com o ‘Hanseatic Inspiration’ e o ‘Hanseatic Spirit’, todos construídos na Noruega, no estaleiro Vard.