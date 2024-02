“Não podemos atropelar as instituições. Há uma soberania do Presidente da República que temos de respeitar. A pressa é inimiga do bom”. Isto mesmo foi transmitido esta manhã, por Rafaela Fernandes (PSD), à margem da 33.ª Exposição Regional da Anona, no Faial.

Trata-se de mais uma posição que surge no rescaldo da decisão do representante da República para a Região, Ireneu Barreto, de manter o Governo Regional de gestão, em funções, até a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Consultar notícia, aqui.

“O contexto que nós temos na Região, não é um contexto diferente daquele que o país teve precisamente na entrada do Governo de Gestão, ou dos Açores, quando não foi também aprovado o orçamento. É óbvio que o ideal seria nós conseguirmos ter um governo em plenitude de funções, mas, não sendo possível, nós temos de acatar aquela que é a decisão do sr. representante da República. A partir daí, é aguardarmos a próxima decisão, que é do senhor Presidente da República. Nós vivemos num Estado Democrático e devemos respeitar aquilo que são decisões de todos os órgãos de soberania”, fundamentou a secretária regional de Agricultura, que pretendeu deixar uma mensagem de tranquilidade.

Já sobre a reunião da Comissão Política do PSD, a acontecer amanhã, Rafaela Fernandes não quis ir por aí, lembrando que não lhe compete falar sobre o tema. Questionada sobre se o seu nome seria o ideal para suceder a Albuquerque na liderança, deixou claro: “Eu não vou falar sobre esse assunto. Esse é um assunto que cai numa especulação desmedida e desnecessária e temos de viver em tranquilidade”.