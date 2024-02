Veja como está a correr a Exposição Regional da Anona no Faial, em que Rafaela Fernandes começou por deixar uma mensagem política para tranquilizar a população que, apesar de o Governo ser de Gestão, está empenhado na continuação do trabalho até aqui desenvolvido.

Decorre a 33.ª Exposição Regional da Anona 2024, que está a acontecer entre 17 e 18 de fevereiro, no Faial. Um evento da Casa do Povo do Faial e Comissão de Agricultores, que, esta manhã, conta com a presença da secretária regional da Agricultura, Rafaela Fernandes.

No total, participam nesta mostra 350 produtores, sendo que esta manhã serão premiados oito destes produtores. Após a entoação dos hinos, a cargo da Banda Filarmónica do Faial, momento solene que contou com a presença da secretária Rafaela Fernandes, mas também do secretário regional de Finanças e do presidente da Câmara de Santana, seguiram-se os discursos oficiais.