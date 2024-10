No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso, que se celebra a 1 de outubro, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos reforçou o seu “compromisso” com a população sénior ao atualizar o Cartão Municipal Sénior VIVA+ lançado em 2018. “A atualização envolve a assinatura de novos protocolos de parceria com empresas do concelho, garantindo uma maior oferta de benefícios para os portadores do cartão”, referiu a autarquia em nota de imprensa.

Este ano, o número de inscritos no Cartão Municipal Sénior VIVA+ registou um crescimento significativo, com mais de 1500 utilizadores, um aumento de cerca de 200 aderentes em relação ao ano passado. Este cartão, que é de adesão gratuita, destina-se aos residentes no Concelho com mais de 65 anos, oferecendo-lhes uma série de vantagens que promovem o bem-estar e a qualidade de vida.

Com a atualização de 2024, os portadores do cartão passam a usufruir de descontos em 77 entidades e empresas do Concelho, ampliando a rede de parceiros que oferecem reduções no acesso a bens de consumo e serviços essenciais.

Entre os novos benefícios, mantém-se a redução de 15% em atividades e eventos culturais, desportivos e sociais promovidos pela autarquia, bem como descontos em farmácias, associações, IPSS’s e outros serviços.

A Vereadora Sónia Pereira, responsável pelo pelouro da Intervenção Social, destaca o impacto positivo desta iniciativa no dia-a-dia dos seniores do Concelho:

“Estamos muito orgulhosos do crescimento contínuo do Cartão Municipal Sénior VIVA+ e das novas parcerias que estabelecemos este ano. O aumento de inscritos demonstra a confiança que a nossa população sénior deposita neste projeto”.

No total, a autarquia firmou protocolo com sete novos parceiros, alargando a oferta de descontos e vantagens, nomeadamente nas áreas da restauração, comércio de produtos agrícolas e bem-estar animal., áreas significativas da vida quotidiana da população beneficiaria do Cartão VIVA+. A lista completa das entidades e empresas aderentes estará disponível a partir de 1 de outubro, tanto no site oficial da Câmara Municipal de Câmara de Lobos como nos Serviços Municipais.

O Cartão Municipal Sénior VIVA+ é uma das materializações do compromisso da autarquia em promover o envelhecimento ativo e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos seniores do Concelho, assegurando que continuem a ter acesso a bens e serviços que contribuem para o seu bem-estar, de forma facilitada e economicamente mais acessível.