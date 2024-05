O PS de Paulo Cafôfo e o JPP de Élvio Sousa apresentaram ontem um “compromisso conjunto” para formar governo e desafiam outros partidos a juntarem-se e a afastar o PSD. Este é o assunto do momento e faz a manchete na edição impressa de hoje do JM. Os dois maiores partidos da oposição acreditam que “este é o momento de virar a página”.

Já os social-democratas admitem governar em minoria, e Miguel Albuquerque já ouviu secretários regionais na Quinta Vigia e fala com José Manuel Rodrigues esta manhã. Entre as páginas 3 e 8, leia também que Cunha e Silva na presidência da Assembleia gera receios.

Enquanto as regionais são o tema na ordem do dia, as europeias passam ao lado. Com intensa atividade política relacionada com as ‘Regionais’ partidos esquecem votação para o Parlamento Europeu, conforme é possível ler na página 10.

Na página seguinte, saiba que os madeirenses estão na fila para o Comando Regional da PSP. Luís Simões deixa a Região depois de seis anos e há vários candidatos para o lugar deixado vago.

