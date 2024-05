Em quase ano e meio, os tribunais da Comarca da Madeira receberam 1.277 processos relacionados com incumprimento e responsabilidades parentais sobre filhos menores. No mesmo prazo, foram concluídas centenas de intervenções judiciais em situações semelhantes.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o paraíso ali ao lado. Porto Santo espera verão cheio. Ilha dourada já teve este mês hotéis a 100%. Autarca Nuno Batista admite ao JM que as perspetivas “são francamente otimistas”.

Saiba ainda que promessas acabam hoje e que Caixa Geral de Depósitos foi distinguida por obra no Funchal.

Em Câmara de Lobos, escadaria foi transformada em estrada. Projeto da Junta com fundos europeus e municipais facilita acesso a 17 famílias.

Destaque também nesta edição para as finanças com PRR dentro dos prazos. A execução do Plano de Recuperação e Resiliência decorre dentro dos limites previstos. A garantia é assumida ao JM pela presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional. Maria João Monte reuniu ontem, em Lisboa, com elementos da Comissão Europeia.

Não perca ainda as Ocorrências com a história de três estrangeiros atacados com barra de ferro. Agressão aconteceu de madrugada, na Avenida Sá Carneiro. A GNR e a PSP identificaram dois suspeitos.

