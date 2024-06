Desde 22 de maio de 2023, data em que entrou em funcionamento, o Grupo VITA identificou 105 alegadas vítimas e um leigo que terá cometido crimes sexuais no contexto da Igreja Católica em Portugal.

De acordo com o relatório ontem apresentado, a maioria destas vítimas é do sexo masculino (60,3%). Todas possuem nacionalidade portuguesa e a idade atual varia entre os 19 e os 75 anos, sendo a média de idades de 53,8 anos.

A Madeira registou três vítimas, sendo que a região Norte foi a que apresentou um maior número, 20 no total, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 17, Centro, com 15, Alentejo, com duas, e Açores, com apenas uma