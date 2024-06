Tal como o JM noticiou ontem, o grupo Sousa, através do armador GSLINES, acaba de adquirir um navio porta-contentores.

O ex-’Orion’, construído em 2008 passa a designar-se ‘Jaimes S’, segundo uma nota enviada à redação, justificando que a mudança de nome é em homenagem ao pai do fundador, presidente e CEO do grupo Sousa, Luís Miguel Sousa.

O navio está, agora, em Cádiz, para um período de docagem.

Considerando que a linha marítima entre Portugal continental e a Região Autónoma dos Açores não é compatível com a utilização de navios sem gruas, o Grupo Sousa passa a afetar a esta linha o navio ‘Rebecca S’, que até agora operava na linha da Madeira.

Assim, o navio ‘Jaime S’ será colocado na linha marítima entre Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira.

A alocação do ‘Rebecca S’ aos Açores, em substituição do navio ‘Insular’, que até agora estava afretado pela GSLINES, permitirá um aumento da capacidade de oferta do armador para aquela Região em 100 TEU por viagem (passando de 320 para 420 TEU), segundo o grupo Sousa, que acrescenta que a aquisição “vem reforçar a estratégia na prestação de um serviço de qualidade no transporte marítimo de carga, através da utilização de meios próprios, melhorando, desta forma, e em particular, o abastecimento regular da Região Autónoma dos Açores”.

“O Grupo Sousa — maior armador português — dispõe agora de uma frota composta por sete navios próprios, dos quais um para o transporte de passageiros, entre a Madeira e o Porto Santo, e seis porta-contentores, onde dois se encontram afetos à linha dos Açores, dois afetos à linha da Madeira e dois afetos ao West Africa Trade, sendo que 60% da oferta da capacidade da frota está precisamente alocada a este mercado”, diz ainda a nota divulgada hoje.