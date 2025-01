O Grupo Pestana apresenta uma série de hipóteses para férias de verão, fins de semana prolongados, com descontos especiais, abrangendo uma centena de hotéis do grupo.

“Hotéis em regime All inclusive – Porto Santo e Algarve:

São sinónimos de férias sem preocupações, uma vez que o alojamento e as refeições estão incluídos.

O Pestana Porto Santo na famosa ilha dourada e o Pestana Blue Alvor Beach, no Algarve, proporcionam facilidades como vários restaurantes temáticos, kids club e atividades para adultos. Com acesso direto à praia, ambos proporcionam as férias perfeitas para famílias que procuram descanso e diversão.

Resorts para todos os gostos – Algarve, Madeira, Cascais e Porto:

São refúgios ideais que combinam momentos de lazer, oferecem conforto e criam o cenário perfeito para uma pausa revitalizante, não só no verão, mas também nos meses mais frios.

A sul, no Algarve, o Pestana Alvor Praia, localizado no topo da falésia da Praia dos Três Irmãos, garante uma experiência inesquecível, com acesso direto à praia e um cenário de cortar a respiração.

Para quem visitar a Madeira, o Pestana Vila Lido, oferece um ambiente tranquilo e encantador, com uma vista privilegiada para o oceano e fácil acesso aos pontos turísticos mais emblemáticos da ilha.

Na pitoresca vila de Cascais, o Pestana Cascais perto do Guicho proporciona uma experiência única, ideal para explorar as belezas naturais e a tranquilidade da região.

No Porto, o Pestana Douro Riverside, situado na margem do rio, oferece estadias com uma atmosfera acolhedora, ideal para quem quer explorar a cultura local e desfrutar da tranquilidade única do Douro.

As Pousadas de Portugal - De norte a sul do país:

Castelos, palácios, mosteiros e conventos que se converteram em hotéis que oferecem uma experiência única, combinando história, charme e conforto em ambientes fascinantes. De norte a sul do país, incluindo as ilhas, é sempre fascinante (re)descobrir locais cheios de história e autenticidade. As melhores sugestões do ‘Saldos de Janeiro’ incluem as Pousadas de Viana do Castelo, Guimarães, Porto, Serra da Estrela, Viseu, Óbidos, Évora e Beja.

Estadias em destinos exóticos – Cabo Verde e Marrocos:

Uma estadia inesquecível num destino exótico, com paisagens surpreendentes e culturas fascinantes.

Desfrutar das praias paradisíacas e da hospitalidade calorosa do Pestana Trópico é uma experiência única que proporciona tranquilidade e alegria a cada momento.

Explorar a famosa Cidade Vermelha a partir de uma estadia no Pestana CR7 Marrakech é a maneira perfeita de viver a magia e a cultura de Marrocos.

Hotéis citadinos – Madrid, Nova Iorque, Londres, Buenos Aires e Lisboa:

São perfeitos para visitar uma cidade cosmopolita.

Desfrutar da movida de Madrid e ficar alojado no Pestana Plaza Mayor Madrid, onde conforto e conveniência se encontram para uma experiência inesquecível.

O charmoso Pestana Amsterdam Riverside, situado na margem rio Amstel convida a experiência única, enquanto se explora a vibrante cidade de Amesterdão.

Descobrir a ‘Big Apple’ a partir do Pestana CR7 Times Square, com uma localização privilegiada, é vivenciar uma experiência inesquecível em Nova Iorque.

Visitar ou regressar a Londres é sempre uma boa opção, especialmente ao desfrutar da localização do Pestana Chelsea Bridge, ao lado da famosa e renovada Battersea Power Station.

O Pestana Buenos Aires, encontra-se em pleno centro da cidade e tem fácil acesso aos principais pontos turísticos, culturais, gastronómicos e de entretenimento.

Localizado a poucos minutos do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade, o Pestana Lisboa Vintage é o hotel perfeito para uma estadia no centro da capital.

A campanha ‘Saldos de Janeiro’ está disponível até 31 de janeiro, para estadias a usufruir em 2025. As reservas podem ser efetuadas através do novo site pestana.com, que combina um design renovado e uma montra mais intuitiva, pensada para inspirar e conectar às melhores experiências. O call center também está disponível através do número 210 158 100.”, refere o comunicado da marca.