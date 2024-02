Grávidas beneficiam do reembolso total na aquisição de Iodeto de Potássio e Ácido Fólico

As mulheres residentes na Região Autónoma da Madeira, em fase de preconceção, gravidez e amamentação, podem beneficiar do reembolso total das despesas na aquisição dos suplementos: iodeto de potássio e ácido fólico. Este apoio encontra-se disponível no âmbito do “Programa para a Promoção de uma Gestação Saudável”, implementado pelo Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), em janeiro de 2023.

O IASAÚDE, IP-RAM relembra que o reembolso está acessível em toda a RAM, podendo ser solicitado junto do Balcão de Apoio ao Utente, localizado nas instalações deste Instituto, ou num dos postos de reembolsos que se encontram nos diferentes concelhos da Região, num prazo máximo de 6 meses a contar da data da aquisição dos suplementos. Para o efeito, as beneficiárias devem apresentar os seguintes documentos: prescrição médica ou guia de tratamento, declaração do médico assistente atestando a gravidez ou a necessidade do suplemento, fatura/recibo da aquisição do suplemento, documento emitido pelo Centro de Saúde onde se encontra inscrita, cópia do cartão de cidadão, documento com o número de identificação bancária (NIB) da beneficiária.

O IASAÚDE, IP-RAM destaca ainda que esta medida surge como um reforço no apoio às jovens famílias da Região, contribuindo, ao mesmo tempo, para a promoção de hábitos de vida saudáveis e para o bom desenvolvimento das gerações futuras.