Conselho de Governo Regional teve lugar já na manhã desta quinta-feira, e entre as diversas deliberações saliente-se o louvor público a Madalena Costa, atleta madeirense do Santacruzense, pela conquista do título de bicampeã mundial de patinagem livre, na categoria de juniores.

Conclusões do Conselho do Governo

– Aprovar a Primeira Alteração ao Regulamento de Bolsas de Estudo do Governo Regional da Madeira para a frequência de cursos superiores.

– Aprovar o Decreto Regulamentar Regional que aprova a estrutura orgânica da Inspeção Regional de Educação.

– Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação, no âmbito da promoção e animação turísticas, com a Associação Vespas Maradas, tendo em vista a execução de um projeto intitulado “Madeira a Vespar 2024”, uma comparticipação financeira que não excederá €6.000,00 (seis mil euros).

– Louvar publicamente a atleta madeirense Valentina Pestana Gonzalez, o Clube Desportivo Panorâmicos e a Associação Padel da Madeira por conquistar, ao serviço da Seleção Nacional, a medalha de bronze por equipas, no Campeonato da Europa de Jovens, no escalão de sub-16, na modalidade de Padel.

– Louvar publicamente a atleta madeirense Madalena Rodrigues Costa, o Sporting Club Santacruzense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar a medalha de ouro, no Word Skate Games 2024, na especialidade livre, no escalão de juniores femininos, na modalidade de Patinagem Artística.