O Governo Regional decidiu louvar publicamente o doutor José Luís Nunes “pela competência técnica inquestionável, mas também pela extrema dedicação e brio que evidenciou ao longo de uma extensa carreira profissional ao serviço dos utentes madeirenses, destacando-se a sua preponderante atividade clínica no âmbito da especialidade de Pediatria”.

Após plenário de Conselho de Governo, o Executivo madeirense fez questão de enaltecer o mérito do trabalho do pediatra, que iniciou a sua experiência no setor público da saúde a 2 de janeiro de 1979, tendo prosseguido em funções até abril deste ano, mesmo depois de ter passado à condição de aposentado.

Ao longo de 45 anos, o Governo Regional sublinha que o médico demonstrou ser “merecedor de reconhecimento público pela conduta exemplar, rigor clínico e humanismo reconfortante que sempre nortearam o seu exercício da Medicina e tiveram um impacto fundamental na qualidade dos serviços médicos por si prestados, amplamente reconhecida pelos utentes”.