“Foi com enorme pesar que o Governo Regional tomou conhecimento do falecimento do madeirense, natural do Jardim do Mar, José Santana, aos 70 anos, vítima de violência, na África do Sul”, lamenta Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), endereçando as mais sentidas e profundas condolências à família enlutada.

O executivo madeirense mantém-se atento à atual situação na África do Sul e acredita na capacidade de o novo governo de coligação sul-africano, que tomou posse em julho último, para zelar pela segurança dos cidadãos, incluindo os da Comunidade Madeirense.

“A DRCCE envia um abraço solidário às famílias vítimas de violência e, gostaria de aproveitar para reiterar a sua disponibilidade para atuar e apoiar dentro daquelas que são as competências da Região”, refere a nota.