O Conselho de Governo Regional da Madeira esteve reunido e entre as conclusões da reunião o destaque vai para a tolerância de ponto na quinta-feira Santa e no sábado de Aleluia, nos serviços públicos, Institutos Públicos e Empresas Públicas sob a tutela do Governo Regional.

Ademais, há nota para um contrato-programa entre a Região e a Startup Madeira - More Than Ideas, Lda., no valor de 498.500 mil euros, que define o processo de cooperação financeira entre as partes, de forma a dotar a mesma de meios necessários para prestar apoio à criação e incubação de unidades empresariais inovadoras, bem como ao desenvolvimento, reestruturação e internacionalização do tecido empresarial da Região, com ênfase nas pequenas e médias empresas do setor dos serviços.

Conheça as outras conclusões:

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, tendo em vista apoiar os encargos com a formação de enfermeiros para o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

- Celebrar um contrato-programa com a Casa do Povo de Água de Pena, tendo em vista assegurar parte do seu funcionamento no ano de 2024, atribuindo para o efeito, um apoio financeiro, até ao montante máximo de 13.351,28 € (treze mil e trezentos e cinquenta e um euros e vinte e oito cêntimos).