O Parlamento aprova ao fim da manhã a moção de censura contra o Governo Regional da Madeira, conforme asseguram, ao JM, representantes das diferentes forças partidárias com assento no hemiciclo. A favor votam PS, JPP, Chega, IL e PAN. Contra estão apenas PSD e CDS. A demissão do executivo é automática e a Região passará a ter um governo de gestão. O futuro será determinado por Marcelo Rebelo de Sousa, após Ireneu Barreto ouvir os partidos ainda esta semana. A convocação de eleições antecipadas é praticamente um dado adquirido.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca prendas que deixam histórias. Ainda não sabe o que oferecer a um familiar ou amigo? Um livro será sempre uma escolha a considerar. O JM reuniu 25 obras, para miúdos e graúdos, que podem adocicar a quadra festiva.

Saiba ainda que Noite do Mercado será à ‘moda antiga’ no Funchal e que comércio na cidade continua efervescente e concorrido.

Nas Ocorrências, não perca mais uma história de violência com feridos após esfaqueamentos em rixa de madrugada.

Albuquerque propõe construção de um segundo aeroporto é outro assunto de revelo nesta edição que Tira a Limpo uma polémica. Os animais adotados podem ser oferecidos como presente? O Jornal dá a resposta!

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!