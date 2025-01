“A história revela-nos que, ancorado neste primado humano, esta Instituição foi porto de abrigo para muitos cidadãos em dificuldades extremas, ajudando a levantar o rosto de muitos dos que sofreram, inclusive com a enfermidade de aluviões, doenças e pandemias que nos assolaram”, disse, hoje, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Ana Sousa falava na cerimónia da tomada de posse dos novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Machico, onde agradeceu o trabalho desenvolvido pela instituição e reforçou a revisão do acordo de cooperação executado em dezembro de 2024, prevendo um apoio de mais de 3 milhões de euros para os anos de 2025 a 2027.

Aos órgãos agora empossados, deixou “uma felicitação com renovada esperança”.

A governante, que representou o presidente do Governo Regional na cerimónia, lembrou ainda que “a missão, os valores e as competências investidas nas Misericórdias fundeiam a missão humanitária das suas ações e aportam a elevação da dignidade do ser humano, principalmente, nos momentos mais difíceis das suas vidas”.

Nesta cerimónia, que decorreu no pavilhão, esteve também o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.