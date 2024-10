O Governo Regional aprovou hoje a adjudicação do arrendamento de um espaço comercial no Miradouro do Cabo Girão, à empresa ‘Nómados & Transitórios, Lda’.

A renda mensal ascende ao montante de 1605 euros.

Na mesma reunião, o executivo decidiu expropriar, pelo valor global de 8.269,28€ (oito mil, duzentos e sessenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), uma parcela de terreno necessária à obra de ‘Reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade na ER 211, na sequência do temporal de 25 de dezembro de 2020 – Sítio das Laranjeiras 1’.

E ainda deferir um contrato-programa com a ‘Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença’, tendo em vista a realização de atividades no ano de 2024, no montante que não excederá 10 mil euros.