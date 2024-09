A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Secção de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), já recebeu uma queixa formal sobre a festa realizada no Fanal, no passado sábado.

A confirmação foi dada ao Jornal pelo Major Tiago Felizardo, oficial responsável pela Comunicação e Relações-Públicas do Comando Territorial da Madeira.

Neste momento, revela ter existido “uma queixa formal sobre essa situação. Agora, a GNR vai analisar e confirmar os factos e, depois, aferir se existe matéria criminal ou não”, disse. Neste momento, “vai decorrer uma investigação”.

O major Tiago Felizardo também revelou ao JM que caso existam factos e indícios sobre ilegalidade, principalmente de índole criminal, será depois “encaminhada para o Ministério público”.

Cidadãos constituem-se assistentes

O JM também sabe que um grupo de cidadãos estão a constituir-se como assistentes, com o intuito de realizarem uma queixa formal nas autoridades sobre a realização da festa efetivada no passado fim de semana, na área da Laurissilva protegida pela UNESCO, que faz parte da Rede Natura 2000. Nas redes sociais, este grupo já está a envidar esforços no sentido de apurar onde vai efetuar a queixa, se na Guarda Nacional republicana ou no Ministério Público.