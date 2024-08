No que respeita aos Passes Intermunicipais Pagos, a IHM informa que continuará a ser dada prioridade na substituição destes passes, sendo que os novos cartões serão entregues, por regra, após o 6.º dia útil após a receção do respetivo formulário

Para o efeito, os clientes deverão dirigir-se às lojas onde entregaram os respetivos formulários, para levantamento do novo passe GIRO.

Relativamente aos Passes Municipais Pagos, no caso da Horários do Funchal, os portadores do passe Municipal Pago da Horários do Funchal (HF) podem requerer o seu novo passe GIRO nas lojas dos HF Anadia e Pinga a partir desta quarta-feira, dia 14, inclusive.

A entrega dos respetivos cartões será feita na loja onde o respetivo formulário foi entregue, a partir do dia 1/10/2024.

Nos restantes pperadores, os portadores do passe Municipal Pago das empresas CAM e Siga Rodoeste podem continuar a requerer o seu novo passe GIRO nos operadores habituais.

A entrega dos respetivos cartões será feita na loja onde o respetivo formulário foi entregue, após o 6.º dia útil a contar da receção do mesmo.

Durante este período transitório, é de ressalvar que, até à receção do novo passe GIRO, é permitida a utilização do atual passe com a respetiva vinheta mensal posta no mesmo, à exceção dos passes pagos da Horários do Funchal que podem continuar a carregar os atuais passes nas máquinas de venda automática, lojas payshop ou nas lojas de atendimento deste operador.

No que concerne os Passes Gratuitos, os clientes titulares dos passes sociais gratuitos (“4_23”, “+ 65”, “Antigo Combatente” e outros) poderão continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (incluindo Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os passes atuais.

Mais informamos que, em breve, serão divulgadas orientações para a troca dos passes gratuitos “+ 65”.

Outras informações ou dúvidas que possam surgir sobre este assunto podem sempre ser consultadas nas seguintes páginas da internet: https://siga.madeira.gov.pt/noticias ou https://www.madeira.gov.pt/drtmt.