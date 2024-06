A gerência do ginásio Inovation Fitness Club (IFC), no centro comercial Plaza Madeira, antigo La Vie, comunicou hoje aos seus sócios que vai fechar portas.

”Lamentamos informar v/excias do encerramento do nosso ginásio em consequência da caducidade do contrato de utilização do espaço, não nos tendo sido possível obter a sua renovação perante a nova administração do Centro Comercial”, pode ler-se no comunicado, sem mais acrescentar.

A informação não esclarece em que dia exato cessa a atividade ou o que irá acontecer aos atuais trabalhadores, mas o JM apurou que na origem deste processo estão pagamentos de renda em atraso e a falta de entendimento entre as partes para um plano de pagamento da dívida.

A administração do centro comercial terá denunciado o contrato e a Radical Ambition, empresa que gere o IFC, avançou, por sua vez, para um processo de insolvência, com o objetivo de alegadamente impedir que a denúncia do contrato avance, segundo explicaram ao JM.

Porém, esta instabilidade que o ginásio vive coloca em risco o emprego de 40 pessoas, das quais 12 têm contratos de trabalho e 28 colaboram em regime de recibos verdes.

O ginásio do IFC é um dos mais conhecidos na Madeira. Em tempos, funcionou no mesmo espaço o Holmes Place Madeira.