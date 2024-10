GESBA diz-se “preocupada” com atraso no pagamento de indemnizações aos bananicultores

A GESBA, entidade responsável pela gestão e apoio aos produtores de banana, manifestou hoje “grande preocupação” com o atraso no pagamento das indemnizações devidas aos bananicultores, decorrente de sinistros cobertos pelo seguro de colheita coletivo.

“A empresa de seguros responsável pela peritagem, avaliação e pagamento dos danos já foi notificada pela GESBA, com um pedido de resolução célere desta situação, que afeta diretamente os produtores”, manifesta.

Na qualidade de tomador do seguro, a GESBA sublinha que “tem assumido o pagamento das apólices em benefício dos bananicultores, que são os segurados”. No entanto, a gestão dos processos de avaliação dos sinistros e respetivas indemnizações, no cumprimento dos prazos legais cabem exclusivamente à seguradora. “Estamos intransigentes no que toca à defesa incondicional dos interesses dos produtores, e continuaremos a exigir que os seus direitos sejam respeitados sem mais demoras”, afirmou a gerência da GESBA em comunicado.

A empresa destacou ainda os “esforços que tem vindo a desenvolver” junto da seguradora para acelerar a resolução deste problema. “Temos vindo a promover diligências constantes para que esta situação seja resolvida o mais rapidamente possível. A seguradora já foi inclusive notificada por nós”, sublinhou a gerência, reiterando que os bananicultores, que dependem do seguro para mitigar os riscos inerentes à sua atividade, “não podem continuar à espera das compensações a que têm direito”.

“A GESBA reforça, assim, o seu compromisso com a salvaguarda dos interesses dos produtores de banana, e exige que a seguradora regularize os pagamentos pendentes com a máxima urgência, de forma a assegurar o bem-estar e a estabilidade financeira dos seus produtores”, remata.