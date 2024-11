A Garouta do Calhau - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – foi uma das 38 instituições que viu o seu trabalho social reconhecido ao nível nacional.

A instituição foi galardoada com o prémio ‘Seniores 2024’, no âmbito do projeto ‘Vínculos que Curam’. pela Fundação BPI La Caixa.

O prémio pecuniário no valor de 49.990 euros tem como destinatários os mais de 400 utentes idosos que diariamente frequentam os centros comunitários geridos pela Garouta do Calhau, no concelho do Funchal.

Mariana Pinto da Cruz, vice-presidente da direção da Garouta do Calhau, afirmou que o prémio constitui “um apoio de enorme valia que será aplicado na melhoria da qualidade de vida dos idosos, em pleno respeito pelos valores e objetivos consagrados no projeto ‘Vìnculos que Curam”.

O prémio foi atribuído esta quinta-feira na cidade do Porto.