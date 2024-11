O executivo do Funchal informa que arrancou ontem um curso de integração na Carreira Especial de Fiscalização para 12 novos quadrados que decorrerá até maio de 2025.

É ministrado pela Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL).

“O início do procedimento do concurso foi feito em julho de 2023, registando-se 622 candidaturas”, é apontado em comunicado à imprensa, realçando ser um “importante passo para fortalecer a equipa de fiscalização, cuja função é garantir a ordem e o cumprimento das normas no município”, sublinhado que “a iniciativa está alinhada com a estratégia de gestão do atual executivo”, conforme palavras da vereadora Ana Bracamonte.

“A autarca recorda que a Câmara tem implementado políticas de valorização dos Recursos Humanos, tendo sido contratados 260 novos trabalhadores em diversas áreas, como Assistentes Operacionais e Técnicos Superiores. A formação contínua é também uma prioridade, totalizando até agora 24.477 horas dedicadas ao desenvolvimento profissional dos colaboradores”, é complementado.