Começa amanhã nas freguesias do Monte, Imaculado e Santa Luzia a nova campanha da Câmara Municipal do Funchal, que visa promover a recolha de objetos volumosos. É o caso de móveis, colchões, máquinas de lavar roupa, frigoríficos, fogões.

Estes, devido às suas dimensões, não podem ser recolhidos pelos meios habituais de recolha de resíduos.

A campanha, que avança para a 6.ª edição, é dinamizada pelo Departamento de Ambiente, em colaboração com as Juntas de Freguesia, e de forma a garantir uma maior proximidade com a população.

Diz nota da autarquia, endereçada às redações, que “os munícipes deverão contatar as respetivas Juntas de Freguesias e solicitar a recolha dos monstros na sua residência entre as 8h e as 15h do respetivo dia assinalado. Esta iniciativa visa a promoção das boas práticas de cidadania e o respeito pelos equipamentos e espaços públicos”.

“Relembramos que o Município do Funchal tem ao dispor dos munícipes um serviço de remoções a pedido. O custo deste serviço é de 16,37€ por cada 15 minutos, sendo que, no caso das empresas, este custo passa a ser de 28,63€. Também é permitido que os munícipes possam, igualmente, entregar este tipo de resíduos de grandes dimensões, de modo gratuito, na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.

Mais se informa que o abandono de monstros na via pública é punível com uma coima variável de 50 a 250 euros, de acordo com o Regulamento de Resíduos Sólidos e Comportamentos Poluentes do Funchal”, é complementado.

Cronograma para a Campanha de Recolha de Monstros:

06-07-2024: Freguesia do Monte, Freguesia do Imaculado Coração de Maria e Freguesia de Santa Luzia.

13-07-2024: Freguesia de São Martinho e Freguesia de São Pedro

20-07-2024: Freguesia de Santo António e Freguesia de São Roque

27-07-2024: Freguesia de Santa Maria Maior, Freguesia de São Gonçalo e Freguesia da Sé