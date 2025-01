Funchal participou no Encontro Nacional de Resíduos e visitou a Cascais Ambiente

Uma representação da Câmara Municipal do Funchal realizou uma visita à empresa Municipal de gestão de resíduos da Câmara Municipal de Cascais – Cascais Ambiente, na sequência de um convite recebido aquandodo 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana realizado no em setembro no Funchal.

De acordo com um comunicado da autarquia funchalense, a Cascais Ambiente “é sem dúvida uma empresa de referência no setor, a nível nacional, atuando com eficácia e elevado sentido de serviço à comunidade, próxima da população, eficaz, reduzindo custos e gerando novas fontes de receita, com foco na vanguarda da gestão de resíduos”.

“Foi uma visita onde se adquiriu conhecimento e partilhou-se ideias com os técnicos e direção da empresa, assim como se verificou, in loco, os equipamentos mais modernos utilizados na recolha de resíduos e limpeza urbana, toda a gestão da empresa e softwares utilizados”, adianta a fonte.

O Departamento de Ambiente esteve também presente no Encontro Nacional de Resíduos, realizado quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Este encontro foi dedicado ao Setor da Gestão de Resíduos, e visou debater os atuais desafios que decorrem das políticas públicas nacionais e comunitárias.