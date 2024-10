A Câmara Municipal do Funchal lança a 2ª edição do concurso ‘Eu desenho no Jardim’, dedicado à promoção artística nos jardins municipais do Funchal.

Este concurso destina-se aos Ensino do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário, Técnico e/ou Profissional, sediados no Município do Funchal, e a participação efetuar-se-á de forma coletiva, sendo apenas considerado a concurso um trabalho por estabelecimento de ensino e por categoria.

As inscrições decorrem até 29 de novembro de 2024 e a submissão dos trabalhos até dia 19 de abril de 2024.

As categorias são:

1.º Ciclo do Ensino Básico;

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico;

Ensino Secundário, Técnico e/ou Profissional.

Serão atribuídos prémios, em formato cheque-vale, a trocar por material de papelaria na empresa a designar, nos seguintes valores:

1.º Prémio – 150 euros;

2.º Prémio – 100 euros;

3.º Prémio – 50 euros.

Os trabalhos deverão ser entregues nas instalações do Departamento da Espaços Verdes e Ação Climática (Quinta do Poço), Estrada dos Marmeleiros, n.º 1 (em frente à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria), das 09h00 às 17h00, até às 17h00 do dia 4 de abril de 2024.

Qualquer esclarecimento relativo às condições de participação deverá ser solicitado à Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos através do correio eletrónico djevu@funchal.pt ou do telefone 291 211 138.