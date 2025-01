A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, visitou hoje a conclusão das obras de alargamento e pavimentação do Caminho do Pico, na freguesia do Monte. Um investimento municipal que ascende a 194 mil euros. A concretização da obra foi um compromisso assumido logo no início do mandato pelo atual executivo municipal.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, e a presidente da Junta de Freguesia, Idalina Silva, acompanharam a visita.

Na ocasião, Cristina Pedra sublinhou que a intervenção teve por objetivo melhorar a acessibilidade, tornando a via acessível para viaturas de emergência.

O caminho foi pavimentado numa extensão de cerca de 455 metros, integrando as zonas alargadas originadas pela reconstrução dos muros de suporte à propriedade da Quinta do Imperador e sobranceiros no caminho, no âmbito das obras de recuperação da Quinta, da responsabilidade do Governo Regional.

Os trabalhos realizados incluíram a substituição de postes de infraestruturas aéreas e marcos de incêndio, consolidação das bermas e a construção de valetas. Foi também instalado um novo sistema de drenagem das águas pluviais.

A intervenção realizada pela autarquia teve por objetivo melhorar a acessibilidade, tornando a via acessível para viaturas de emergência.

A autarquia do Funchal reitera o compromisso de continuar a melhorar as infraestruturas municipais, proporcionando mais qualidade de vida à população local e aos visitantes da freguesia do Monte.