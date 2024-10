O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, esteve, ontem presente, na conferência Cyber-Security e o Techtrend 2024, no Hotel Savoy Palace, organizada pela MEO Empresas.

A conferência, realizada nos dias 8 e 9 de outubro de 2024, teve como objetivo a promoção de uma discussão sobre o impacto do mundo virtual e possíveis respostas ao cibercrime, além de apresentar as novas tendências tecnológicas e aplicação na produtividade e competitividade em uma empresa.

O vice-presidente, Bruno Pereira, fez-se ouvir no painel de discussão intitulado ‘Mobilidade, Comunicações e Redes Inteligentes’ onde destacou o “papel fundamental que a tecnologia tem desempenhado na mobilidade, apontando também a importância da permanência da interação humana nas transformações digitais”.

A Câmara Municipal do Funchal enquanto “utilizador de muitas tecnologias” foi responsável pela criação da rede privada de 26 km de fibra ótica que conecta 22 edifícios municipais, e implementação de uma nova rede de 14 km dedicada à videovigilância no Funchal. A nível do WiFi gratuito que cobre o centro da cidade, atendeu cerca de 55 mil utilizadores por ano, incluindo turistas, para os quais a conectividade é essencial.

O autarca também revelou que o Funchal visa implementar um sistema de telegestão para a tarifa de resíduos sólidos com uma cobrança mais justa, baseada na quantidade de resíduos produzidos por cada residência e empresas e não apenas no consumo de água. A Câmara do Funchal reforça que irá usufruir das novas tecnologias para alcançar uma solução para a questão.

O vice-presidente não deixou de sublinhar “a importância de atender a todos os públicos, sejam residentes, visitantes, empresas ou turistas, devem ser atendidos de forma personalizada”, destacando que “não há segmentação possível, não há uma solução única, há que atuar em plataformas diferentes.

”A CMF procura agilizar os processos sem desvalorizar a presença humana nos serviços prestados. Acrescenta que a loja do município contou, ao ano passado, com 84 mil interações realizadas na mesma, residindo tudo isto na relevância da “experiência social” sublinhou.

O trabalho e o sucesso do Contact Center do Funchal, premiado, esta semana, pela AIP na área da transformação digital, foi enaltecido pelo vice-presidente que afirmou que “o atendimento por via não presencial já supera o presencial, o que demonstra também uma crescente adesão dos cidadãos à tecnologia.”

A CMF está focada em criar uma “Smart City focada em Smart People” focada em integrar o âmbito tecnológico com um projeto social de empoderamento e formação, onde a intervenção humana permanecerá central.

Por fim, o autarca alertou que a tecnologia é uma ferramenta fundamental ao serviço das pessoas, mas nunca substituirá a interação humana “Há que colocar as pessoas sempre no centro da atividade, os funcionários são “o coração da autarquia” e a tecnologia “apenas a forma”.