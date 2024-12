O Funchal alcançou, novamente, o galardão Bandeira Verde Eco XXI, consolidando a sua posição como referência regional e nacional no que se refere à sustentabilidade.

Na cerimónia realizada a 28 de novembro, em Cascais, o Funchal destacou-se com uma classificação de 72%, demonstrando um compromisso inabalável com as práticas ambientais. Sendo o único município madeirense a receber este reconhecimento, o Funchal reafirma o seu papel de referência municipal em políticas sustentáveis.

Hoje, 9 de dezembro a vereadora do Ambiente Nádia Coelho, hasteou, nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal, a Bandeira Verde ECOXXI 2024, um galardão que reconhece as boas práticas de sustentabilidade que o município está a desenvolver.

A cerimonia contou com a presença dos dirigentes e colaboradores do Município, tendo a vereadora enaltecido todo o trabalho desenvolvido em equipa, permitindo assim ao Município ser o único da Região a receber esta distinção.

O resultado da candidatura resume-se num Índice global percentual de políticas de sustentabilidade segundo o referencial ECOXXI. A Bandeira Verde ECOXXI, é atribuída a todos os municípios cujo índice global é igual ou superior a 50%.

O Programa ECOXXI 2024 distingue os Municípios Mais Sustentáveis de Portugal, com base numa candidatura voluntária que engloba 21 indicadores, relacionados com as vertentes ambiental, social e económica da sustentabilidade: da qualidade da água à gestão da biodiversidade, energia ou resíduos, passando pela educação ambiental, participação, mobilidade, ordenamento do território, emprego, turismo sustentável ou alterações climáticas.

Os indicadores ECOXXI, visam sobretudo traçar um retrato de sustentabilidade de cada município, constituindo-se ainda como uma ferramenta que monitoriza os objetivos da Agenda 2030, bem como a eficácia das políticas, projetos e ações, desenvolvidos anualmente.